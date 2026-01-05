Redução
Levantamento divulgado pela Prefeitura de Taubaté nessa segunda-feira (5) aponta que o município teve uma redução de 43% no número de pessoas em situação de rua.
Situação de rua
Segundo a Prefeitura, em janeiro do ano passado eram 433 pessoas em situação de rua na cidade. Em novembro, o número caiu para 245 pessoas.
Programa
A Prefeitura afirmou que o Programa Rumo "reúne estratégias para garantir a saída gradativa das ruas e a reconstrução de vínculos familiares rompidos ou fragilizados", e "tem como objetivo incentivar a população em situação de rua ao acolhimento temporário, com proteção e possibilidade de superação da condição em que estão vivendo, resgatando a dignidade, com oferta auxílio e atendimento especializado".
Acolhimento
"Diariamente cerca de 30 pessoas são abordadas pela equipe Seas (Serviço Especializado em Abordagem Social) para destinação aos serviços especializados. Em junho, foi inaugurado o Abrigo Papa Francisco, a 2ª unidade em Taubaté, representando uma redução de 90% na demanda reprimida por atendimento. Os números indicam que após atendimento na unidade, 7 pessoas ingressaram no mercado de trabalho, 44 superaram a situação de rua", afirmou a Prefeitura.
Atendimento
"Em relação aos equipamentos destinados ao atendimento à população em situação de rua, no Pop Rua I aconteceu durante o ano uma média de 400 atendimentos/mês, com 28 superações de situação de rua, 4 transferências para ILPI (Instituições de Longa Permanência) e 2 recâmbios para outros estados. No Pop Rua II foram registrados 1.844 atendimentos/mês", completou a Prefeitura.
Serviço
Segundo a Prefeitura, em caso da presença de pessoas em situação de rua, a população deve enviar mensagem para o WhatsApp (12) 99777-9767, número por meio do qual é possível acionar o serviço de abordagem social, que funciona 24h por dia.