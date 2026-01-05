Redução

Levantamento divulgado pela Prefeitura de Taubaté nessa segunda-feira (5) aponta que o município teve uma redução de 43% no número de pessoas em situação de rua.

Situação de rua

Segundo a Prefeitura, em janeiro do ano passado eram 433 pessoas em situação de rua na cidade. Em novembro, o número caiu para 245 pessoas.