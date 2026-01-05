O preço da cesta básica subiu 0,23% no Vale do Paraíba em dezembro na comparação com o valor de novembro: R$ 2.843 ante R$ R$ 2.837, ficando R$ 6,45 mais cara, segundo levantamento do Nupes (Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais) da Unitau (Universidade de Taubaté).

Embora abaixo de 1%, é o segundo aumento no preço da cesta básica consecutivo após sete quedas seguidas. A cesta começou a ficar mais barata em abril (-0,53%), mantendo a queda em maio (-0,59%), junho (-1,10%), julho (-0,54%), agosto (-0,36%), setembro (-0,55%) e outubro (-0,13%), com 0,02% e 0,23% de alta nos dois últimos meses de 2025.