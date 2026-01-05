O preço da cesta básica subiu 0,23% no Vale do Paraíba em dezembro na comparação com o valor de novembro: R$ 2.843 ante R$ R$ 2.837, ficando R$ 6,45 mais cara, segundo levantamento do Nupes (Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais) da Unitau (Universidade de Taubaté).
Embora abaixo de 1%, é o segundo aumento no preço da cesta básica consecutivo após sete quedas seguidas. A cesta começou a ficar mais barata em abril (-0,53%), mantendo a queda em maio (-0,59%), junho (-1,10%), julho (-0,54%), agosto (-0,36%), setembro (-0,55%) e outubro (-0,13%), com 0,02% e 0,23% de alta nos dois últimos meses de 2025.
A cesta básica pesquisada pelo Nupes tem 44 produtos, sendo 32 de alimentação, sete de limpeza e cinco de higiene pessoal. O levantamento de preços é feito semanalmente em 16 supermercados de São José dos Campos, Taubaté, Caçapava e Campos do Jordão.
O balanço dos últimos 12 meses mostra alta de 0,66% no valor da cesta básica, o que representa um acréscimo de R$ 18,57 na comparação com o valor da cesta de dezembro de 2024: R$ 2.843 contra R$ 2.825.
“Observa-se que a variação acumulada da Cesta Básica Familiar situou-se significativamente abaixo da prévia da inflação nacional medida pelo IPCA-15, calculado pelo IBGE, que registrou alta de +4,41% no mesmo intervalo”, informou o Nupes.
Cidades
O aumento do valor da cesta em dezembro foi percentualmente maior em São José dos Campos, com o preço variando 0.27%. A cesta passou a custar R$ 2.819. O menor reajuste foi registrado em Taubaté, com 0,08%. O valor da cesta foi para R$ 2.784, a mais barata da região. Campos do Jordão tem a mais cara: R$ 2.961.
Entre os produtos que compõe a cesta básica, os que tiveram maior aumento no preço em dezembro foram: mamão formosa (+39,68%), café moído (+32,30%) e carne patinho (+14,37%).
Por outro lado, ficaram mais baratos o alho (-31,76%), o arroz (-30,27%) e a batata inglesa (-24,37%).