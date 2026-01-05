Uma forte corrente de fé tomou conta do Vale do Paraíba após a divulgação do pedido de orações pela saúde do padre Lindomar, pároco da Paróquia São Silvestre, em Jacareí. Internado e sob cuidados médicos, o sacerdote mobiliza fiéis que se unem em mensagens de esperança, confiança em Deus e pedidos de intercessão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A Diocese de São José dos Campos confirmou que o padre segue hospitalizado e que seu quadro de saúde exige atenção e acompanhamento. Em nota, a Igreja convidou a comunidade católica a intensificar as preces pelo restabelecimento do sacerdote, reforçando a força da oração coletiva.