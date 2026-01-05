Uma forte corrente de fé tomou conta do Vale do Paraíba após a divulgação do pedido de orações pela saúde do padre Lindomar, pároco da Paróquia São Silvestre, em Jacareí. Internado e sob cuidados médicos, o sacerdote mobiliza fiéis que se unem em mensagens de esperança, confiança em Deus e pedidos de intercessão.
A Diocese de São José dos Campos confirmou que o padre segue hospitalizado e que seu quadro de saúde exige atenção e acompanhamento. Em nota, a Igreja convidou a comunidade católica a intensificar as preces pelo restabelecimento do sacerdote, reforçando a força da oração coletiva.
Nas redes sociais e grupos paroquiais, manifestações de carinho e fé se multiplicaram. “Deus abençoe grandemente sua recuperação e Nossa Senhora Aparecida intercedendo por ti sempre”, escreveu Euzélia Medeiros. Já Dirce Dimas Américo pediu bênçãos de cura: “Que Deus te abençoe, derramando as bênçãos da cura. Que Santa Terezinha interceda pela saúde do padre Lindomar”.
Outros fiéis destacaram a confiança em Jesus como fonte de esperança. “Que Jesus, o médico dos médicos, vá onde ninguém chega e conceda a cura que ele precisa”, declarou Simone Moreira. Rita Mendes também reforçou a fé: “Deus está tomando as devidas providências para a recuperação da saúde do padre Lindomar, e Nossa Senhora Aparecida o cubra com seu manto sagrado”.
Mensagens de encorajamento emocionaram a comunidade. “Não tenhas medo, padre Lindomar. Deus está à frente. O senhor é um guerreiro”, escreveu Lourdes Montanini. No mesmo tom, Marina Lafant afirmou: “Tudo posso naquele que me fortalece. Deus está cuidando do senhor. Logo estará bem, confie”.
A Diocese informou que novas atualizações sobre o estado clínico do padre Lindomar serão divulgadas conforme a evolução do quadro. Enquanto isso, a comunidade segue unida em oração, demonstrando fé, solidariedade e apoio ao sacerdote, conhecido pela proximidade com os fiéis e pelo trabalho pastoral em Jacareí.