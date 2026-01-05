Um crime brutal.

Uma mulher morreu na manhã de domingo (4) após ser esfaqueada pelo ex-namorado, na noite do dia anterior, na Rua dos Tapes, no bairro da Liberdade, região central de São Paulo. Quase um ano antes, a vítima havia acusado o homem por agressão. A Justiça tinha dado medida protetiva para ela.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp