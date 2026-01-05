Um crime brutal.
Uma mulher morreu na manhã de domingo (4) após ser esfaqueada pelo ex-namorado, na noite do dia anterior, na Rua dos Tapes, no bairro da Liberdade, região central de São Paulo. Quase um ano antes, a vítima havia acusado o homem por agressão. A Justiça tinha dado medida protetiva para ela.
O crime ocorreu por volta das 23h40 de sábado (3) e foi gravado por câmeras de segurança. As imagens circulam nas redes sociais.
O agressor fugiu e foi preso pela polícia 12 horas depois, já na tarde de domingo. Ele foi indiciado por feminicídio e descumprimento de medida protetiva no contexto de violência doméstica.
Carla Carolina Miranda da Silva era auxiliar de cozinha e tinha 39 anos. De acordo com a Polícia Civil, quem a atacou e matou foi José Vilson Ferreira, chapeiro de 29 anos.
As imagens das câmeras, que foram analisadas pela polícia, mostram que o crime ocorreu em via pública. É possível ver José aguardando a vítima escondido atrás de um veículo.
Quando Carla caminha pela calçada, o homem sai e a aborda com uma faca. A mulher tenta correr, mas não consegue fugir do agressor. Ele a segura e dá vários golpes de faca.
A vítima sofreu cinco facadas no total, segundo o boletim de ocorrência. Teve dois ferimentos profundos no braço esquerdo, um no braço direito e outros dois superficiais na barriga.
Carla foi levada de ambulância ao Hospital das Clínicas da USP, onde passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos.
O caso foi registrado na 1ª DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) como feminicídio (assassinato de gênero contra mulher) e descumprimento de medida protetiva.
A Justiça decretou a prisão preventiva de José, que foi pego pela polícia escondido numa casa em São Paulo. Ele passaria por audiência de custódia na Justiça nesta segunda-feira (5).
* Com informações do G1 SP