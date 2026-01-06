Em depoimento à Polícia Civil, o homem indiciado pela morte de Monique Helena Gabriel Teodoro, 36 anos, disse que a esfaqueou ao descobrir uma suposta traição da mulher em videochamada. Monique levou mais de 20 facadas e morreu em um quarto de hotel de Taubaté, na tarde do último domingo (4). A irmã dela contesta a versão do indiciado.

Ela era casada com Sthephan Johansson Marciano, de 40 anos, que foi preso e confessou o crime aos policiais: “Já era, já era… perdi, matei minha esposa”, disse ele ao ser detido.