A família de Renata Cristina Ferreira Yassu Nakama, de 26 anos, criou uma vaquinha online para custear as despesas de velório e sepultamento da jovem, que morreu após um trágico acidente na Rodovia Rio-Santos (SP-055), no Litoral Norte. Acesse aqui o link da vaquinha.

Mãe de duas crianças pequenas, Renata não deixou recursos suficientes para arcar com os custos do funeral, o que mobilizou amigos, parentes e moradores da região. O objetivo da vaquinha é arrecadar R$ 5.000.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp