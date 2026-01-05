A família de Renata Cristina Ferreira Yassu Nakama, de 26 anos, criou uma vaquinha online para custear as despesas de velório e sepultamento da jovem, que morreu após um trágico acidente na Rodovia Rio-Santos (SP-055), no Litoral Norte. Acesse aqui o link da vaquinha.
Mãe de duas crianças pequenas, Renata não deixou recursos suficientes para arcar com os custos do funeral, o que mobilizou amigos, parentes e moradores da região. O objetivo da vaquinha é arrecadar R$ 5.000.
Renata morreu nesta segunda-feira (5), após ter a morte cerebral confirmada pelos médicos. Ela estava internada em estado gravíssimo desde a última sexta-feira (2), quando foi arremessada para fora de um ônibus no bairro Cigarras, em São Sebastião.
Segundo familiares, a vaquinha foi criada para dar à mãe e aos parentes a possibilidade de escolher os detalhes da despedida, em meio à dor e à perda repentina.
As doações podem ser feitas via Pix, pela chave: 5879293@vakinha.com.br
Comoção e corrente de fé
O caso gerou grande comoção na região. Desde o acidente, amigos e familiares organizaram uma corrente de oração em favor de Renata, que permaneceu internada no Hospital Regional do Litoral Norte.
A confirmação do óbito ocorreu após o cumprimento de todos os protocolos médicos. “Já saiu o laudo da morte cefálica, é irreversível. Desligaram o equipamento”, afirmou um familiar.
O acidente na Rio-Santos
De acordo com o boletim de ocorrência, Renata era passageira de um ônibus da empresa SOU Transportes, que operava com lotação máxima de 77 passageiros, quando a estrutura de fixação de uma janela lateral cedeu no momento em que ela se apoiava.
O acidente aconteceu no km 117 da SP-055. Com o rompimento da janela, a jovem foi lançada para fora do coletivo, junto com o vidro de proteção da porta principal, que também se desprendeu e foi arremessado para a pista.
Renata foi socorrida pelo Samu e levada em estado gravíssimo ao hospital, onde permaneceu em coma induzido até a confirmação da morte cerebral.
Mãe de dois filhos e uma perda irreparável
Renata deixa dois filhos, de 6 e 8 anos, além de familiares devastados pela perda precoce. Durante a internação, parentes chegaram a buscar alternativas médicas, além de apoio para transferência hospitalar ou extensão do suporte vital.
Apesar de reconhecerem que se tratou de um acidente, familiares levantam questionamentos sobre as condições de segurança da frota, a manutenção do veículo e a lotação do ônibus no momento da ocorrência.
O que diz a Prefeitura de São Sebastião
No domingo (4), a Prefeitura de São Sebastião informou que notificou oficialmente a empresa concessionária responsável pelo transporte coletivo para prestar esclarecimentos. Em nota, o município lamentou a morte da jovem e manifestou solidariedade à família.
A Prefeitura destacou que, embora o serviço seja operado por empresa contratada (responsável pela operação, manutenção dos veículos e cumprimento dos protocolos de segurança), o poder público acompanha o caso desde o primeiro momento. A empresa SOU Transportes foi notificada a apresentar documentos, registros operacionais e informações sobre as medidas adotadas após o acidente, além de ações preventivas.