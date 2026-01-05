Conhecida pela alegria de viver, pelo amor aos filhos e pela paixão pela praia e pela corrida, Renata Cristina Ferreira Yassu Nakama, de 26 anos, morreu nesta segunda-feira (5) após a confirmação de morte cerebral. A jovem foi vítima de um grave acidente na Rodovia Rio-Santos (SP-055), no Litoral Norte, que comoveu moradores da região.
Renata estava internada em estado gravíssimo desde a última sexta-feira (2), quando foi arremessada para fora de um ônibus no km 117 da rodovia, no bairro Cigarras, em São Sebastião. Durante os dias de internação, familiares e amigos se uniram em uma corrente de oração na esperança de um milagre.
A confirmação do óbito ocorreu após o cumprimento de todos os protocolos médicos. Os aparelhos que mantinham as funções vitais foram desligados no Hospital Regional do Litoral Norte. “Já saiu o laudo da morte cefálica, é irreversível. Desligaram o equipamento”, relatou um familiar.
Renata vivia com os filhos e os avós. Os pais dela são de Sorocaba.
Quem era Renata
Descrita por familiares como uma mulher carinhosa, ativa e cheia de planos, apaixonada pelo Corinthians, Renata gostava de correr, amava a praia e dedicava grande parte da vida aos dois filhos, de 6 e 8 anos. A morte precoce interrompeu uma trajetória marcada por afeto, energia e sonhos.
Desde o acidente, a história da jovem gerou grande comoção na região e nas redes sociais, com inúmeras mensagens de apoio à família.
O acidente na Rio-Santos que tirou a vida da jovem
Segundo o boletim de ocorrência, Renata era passageira de um ônibus da empresa SOU Transportes, que operava com lotação máxima de 77 passageiros, quando a estrutura de fixação de uma janela lateral cedeu no momento em que ela se apoiava.
Com o rompimento, a jovem foi lançada para fora do coletivo, junto com o vidro de proteção da porta principal, que também se desprendeu e foi arremessado para a pista.
Renata foi socorrida pelo Samu e levada ao hospital em estado crítico, onde permaneceu em coma induzido até a confirmação da morte cerebral.
Questionamentos sobre segurança
Embora reconheçam que se tratou de um acidente, familiares levantam questionamentos sobre a segurança da frota, as condições de conservação do veículo e a lotação do ônibus no momento da ocorrência.
Durante a internação, parentes chegaram a buscar alternativas médicas e apoio para uma possível transferência hospitalar ou ampliação do período de suporte vital.
No domingo (4), a Prefeitura de São Sebastião informou que notificou oficialmente a empresa concessionária do transporte coletivo para prestar esclarecimentos. Em nota, o município lamentou a morte de Renata e manifestou solidariedade à família.