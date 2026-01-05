Conhecida pela alegria de viver, pelo amor aos filhos e pela paixão pela praia e pela corrida, Renata Cristina Ferreira Yassu Nakama, de 26 anos, morreu nesta segunda-feira (5) após a confirmação de morte cerebral. A jovem foi vítima de um grave acidente na Rodovia Rio-Santos (SP-055), no Litoral Norte, que comoveu moradores da região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Renata estava internada em estado gravíssimo desde a última sexta-feira (2), quando foi arremessada para fora de um ônibus no km 117 da rodovia, no bairro Cigarras, em São Sebastião. Durante os dias de internação, familiares e amigos se uniram em uma corrente de oração na esperança de um milagre.