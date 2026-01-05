Um banhista teve a perna lacerada ao ser atingido por uma embarcação de recreio na Praia do Félix, em Ubatuba. Ele precisou ser resgatado pelo GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo a corporação, o acidente ocorreu na tarde do dia 31 de dezembro de 2025, por volta das 15h52. O banhista e a embarcação estavam em área não sinalizada e não guarnecida no momento do fato.
A ocorrência teve início após acionamento via Cobom Marítimo, informando que um banhista encontrava-se flutuando no mar quando foi atingido na perna por uma embarcação de recreio que trafegava nas proximidades, ocasionando lesão do tipo laceração.
Segundo informações colhidas no local, o proprietário da embarcação, que se encontrava na faixa de areia, percebeu o ocorrido e acionou o condutor, que prontamente prestou auxílio à vítima, auxiliando-a a sair da água e solicitando apoio.
Com apoio aéreo, foi realizado o atendimento pré-hospitalar, sendo a vítima encaminhada por equipe do Samu à Santa Casa de Ubatuba, onde ficou sob cuidados médicos. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.
“O GBMar ressalta a importância do respeito às normas de navegação em áreas próximas a banhistas, bem como da observância das orientações de segurança marítima, a fim de prevenir acidentes e preservar vidas”, informou a corporação.