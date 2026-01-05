Um banhista teve a perna lacerada ao ser atingido por uma embarcação de recreio na Praia do Félix, em Ubatuba. Ele precisou ser resgatado pelo GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo).

Segundo a corporação, o acidente ocorreu na tarde do dia 31 de dezembro de 2025, por volta das 15h52. O banhista e a embarcação estavam em área não sinalizada e não guarnecida no momento do fato.