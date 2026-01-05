Um homem foi encontrado morto no centro de Cunha na manhã desta segunda feira (5). De acordo com equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que fez o atendimento, o corpo estava embaixo do palco do show de fim de ano.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A equipe de resgate foi acionada para a praça Cônego Siqueira, em decorrência de encontro de cadáver. O local é palco das principais festas da cidade, incluindo a da virada de ano.