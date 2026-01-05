05 de janeiro de 2026
MORTE SUSPEITA

Homem é achado morto no Vale embaixo de palco de show da virada

Praça Cônego Siqueira, em Cunha
Praça Cônego Siqueira, em Cunha

Um homem foi encontrado morto no centro de Cunha na manhã desta segunda feira (5). De acordo com equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que fez o atendimento, o corpo estava embaixo do palco do show de fim de ano.

A equipe de resgate foi acionada para a praça Cônego Siqueira, em decorrência de encontro de cadáver. O local é palco das principais festas da cidade, incluindo a da virada de ano.

Pelo local, os socorristas encontraram um homem de aproximadamente 40 anos já em óbito, e sem sinais de violência. Foi acionado o policiamento e a ocorrência seguiu em andamento. Não foram divulgadas informações sobre a identidade da vítima. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

