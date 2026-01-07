07 de janeiro de 2026
NOVO HORIZONTE

SJC: Parquinho 'detonado' oferece risco às crianças na zona leste

Por Luyse Camargo | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Foto enviada por morador
Base de sustentação do brinquedo
Base de sustentação do brinquedo

Moradores do bairro Novo Horizonte, na zona leste de São José dos Campos, revelam insatisfação e preocupação com as condições da área de lazer localizada na praça 1º de Maio.

Em vídeos e fotos enviados a OVALE, eles revelam temer pela integridade física das crianças diante do estado de deterioração equipamentos e a falta de limpeza do local.

Como mostram as imagens, os brinquedos de madeira estão com as bases apodrecidas e desgastadas, apresentam rachaduras e comprometimento da sustentação das torres. Há ainda um escorregador sem proteções laterais, o que oferece risco de quedas graves.

Soma-se a isso, a reclamação da falta de limpeza na área de areia.

A mãe de uma das crianças frequentadoras da praça questiona o contraste entre os investimentos municipais em espaços pet e decorações natalinas com o abandono do parquinho justamente durante o período de férias escolares. “Só tem 3 brinquedos e a situação está precária, mas as luzes de Natal está bem feito e o olhar pro parquinho passou bem longe”, desabafa.

Resposta da Prefeitura

Em resposta, a Prefeitura de São José dos Campos emitiu uma nota em que agradece a sinalização da necessidade da comunidade e informou que será realizada uma requalificação do espaço, embora não tenha oferecido prazo.

A administração municipal ressaltou ainda que os munícipes podem e devem solicitar serviços de manutenção oficial por meio da central 156, para que as exigências sejam registradas e encaminhadas às equipes de zeladoria.

 

