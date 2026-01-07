Moradores do bairro Novo Horizonte, na zona leste de São José dos Campos, revelam insatisfação e preocupação com as condições da área de lazer localizada na praça 1º de Maio.

Em vídeos e fotos enviados a OVALE, eles revelam temer pela integridade física das crianças diante do estado de deterioração equipamentos e a falta de limpeza do local.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp