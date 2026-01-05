O Santuário Nacional de Aparecida foi o destino da peregrinação religiosa de mais de 10,5 milhões de devotos em 2025. Segundo a Basílica, a contagem aponta um crescimento de 15,76% em relação a 2024, quando 9,057 milhões de pessoas haviam se deslocado até Aparecida. Em 2023, o movimento foi de 8,846 milhões de devotos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O movimento de devotos em 2024 é o maior registrado no Santuário Nacional desde o começo da pandemia da Covid-19, cujas restrições reduziram a ida de fieis até a cidade.
Depois do recorde de 13 milhões de devotos em 2017, o número caiu para 12,6 milhões em 2018 e 11,9 milhões em 2019. No ano seguinte, com a pandemia, o Santuário recebeu 3,371 milhões de pessoas, o mais baixo número de visitantes desde ao menos 2005.
Com a superação da pandemia, o movimento vem se recuperando ano a ano, passando a 5,014 milhões em 2021, 8,066 milhões em 2022, 8,846 milhões em 2023, 9,057 milhões em 2024 e agora 10,5 milhões no ano passado.
Mais carros e menos ônibus
O segundo semestre registrou a maior concentração de visitantes no Santuário, com 60% do volume total de pessoas presentes na Basílica ao longo do ano. O número reflete a média histórica registrada. Os números do último trimestre também se mantiveram como o período de maior movimento, concentrando mais de 3,5 milhões de romeiros, ou 33% do total anual.
Segundo a Basílica, outra prática dos devotos passou por alteração. Quando comparados os atuais aos números de 2019, último ano antes da pandemia do Covid-19, observa-se acréscimo de 17% no volume de veículos de passeio no estacionamento da Basílica de Aparecida, enquanto a presença de ônibus de turismo apresenta uma retração na casa dos 22%. Os números seguem a tendência do período pós-pandêmico, com os carros de passeio sendo a escolha preferencial de locomoção dos peregrinos.
Ao todo, em 2025, a peregrinação predominantemente familiar, em carros de até cinco lugares, representou 90% do total de veículos que estacionaram no pátio do Santuário Nacional. Já a estadia de ônibus e vans, que tradicionalmente transportam as romarias de comunidades e movimentos religiosos organizados, representou 4% do total de veículos estacionados ao longo do ano.
“Este novo contexto motivou o Santuário Nacional a planejar um estudo aprofundado sobre os impactos da acolhida em larga escala tanto sob a perspectiva de infraestrutura, como de planejamento prévio. Em agosto de 2025, um estudo técnico e abrangente foi contratado e está em andamento e tem a conclusão prevista ainda para o primeiro trimestre de 2026”, disse a Basílica.
O estudo prevê a identificação de necessidades de ajustes internos, como otimização do sistema de vagas, reorganização do fluxo de veículos e melhorias no trajeto de chegada e saída – sistema de estacionamento da Basílica foi alvo de críticas por parte do prefeito de Aparecida, Zé Louquinho (PL), que disse que a espera trava avenidas da cidade e o rodovia Presidente Dutra.
Segundo o Santuário, o estudo também analisará “questões que extrapolam os muros da Basílica”, como a conexão com a nova realidade de modernização da Via Dutra, prevista na renovação do contrato de concessão, o estudo de prolongamento da rodovia Carvalho Pinto e as adequações necessárias na malha viária municipal para suportar o tráfego.
“O custeio total do projeto é exclusivamente do Santuário Nacional, mas atenderá uma demanda de toda a sociedade, estando disponível para outros órgãos e instâncias públicas. O estudo também atenderá os pontos recentemente indicados pelo Ministério Público como necessários de atenção pela comunidade local”, informou a Basílica.
Dias preferidos
O expressivo crescimento no número de veículos de passeio impactou principalmente o volume de tráfego aos fins de semana e em feriados e suas emendas. Historicamente, a média estatística apresenta concentração de visitantes nestes dias e, em 2025, não foi diferente. Dos peregrinos deste ano, 81% optaram por se deslocar até Aparecida aos sábados, domingos, ou em outros dias não úteis do calendário civil.
A celebração do Ano Santo, proclamado pelo Papa Francisco em 2024 e vivido ao longo de 2025, também contribuiu para o aumento no número de visitantes no Santuário Nacional. Marcado pelos sinais jubilares da peregrinação e da participação nos Sacramentos da Reconciliação e da Eucaristia, o Jubileu favoreceu uma vivência mais intensa da fé por parte dos devotos. O movimento nas confissões apresentou crescimento de 84% em relação a 2024, enquanto a participação na Comunhão, durante as missas, aumentou em 27% no mesmo período.
O Dia da Padroeira, em 12 de outubro, foi o dia mais movimentado do ano, quando a presença de 152 mil devotos foi anotada. Somado ao período preparatório da festividade, quando outras 342 mil pessoas participaram da Novena, entre 3 e 11 de outubro, as homenagens à Rainha do Brasil concentraram ao todo 494 mil fiéis.
Outras datas religiosas que marcaram fortemente a presença dos fiéis foram a Semana Santa e o Natal. Durante os dias 13 e 20 de abril, foi registrada a presença de 257 mil pessoas para a celebração da Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo. Já para a festa do Nascimento do Menino Jesus, a Basílica acolheu 314 mil devotos na semana entre 21 e 27 de dezembro.