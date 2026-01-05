O Santuário Nacional de Aparecida foi o destino da peregrinação religiosa de mais de 10,5 milhões de devotos em 2025. Segundo a Basílica, a contagem aponta um crescimento de 15,76% em relação a 2024, quando 9,057 milhões de pessoas haviam se deslocado até Aparecida. Em 2023, o movimento foi de 8,846 milhões de devotos.

O movimento de devotos em 2024 é o maior registrado no Santuário Nacional desde o começo da pandemia da Covid-19, cujas restrições reduziram a ida de fieis até a cidade.