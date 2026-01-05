Luto na Polícia Militar. O soldado Lucas Lopes Bernardo, de 27 anos, morreu em serviço após ser atropelado de forma intencional durante uma tentativa de abordagem a motociclistas na zona norte de São Paulo, na madrugada deste sábado (4). O policial deixa a esposa grávida, dois enteados e familiares em choque com a tragédia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Lucas era Soldado PM de 2ª Classe, lotado no 9º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, e estava em serviço quando foi atingido na avenida Inajar de Souza, no bairro Jardim Peri. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Como ocorreu o atropelamento que matou o PM