Luto na Polícia Militar. O soldado Lucas Lopes Bernardo, de 27 anos, morreu em serviço após ser atropelado de forma intencional durante uma tentativa de abordagem a motociclistas na zona norte de São Paulo, na madrugada deste sábado (4). O policial deixa a esposa grávida, dois enteados e familiares em choque com a tragédia.
Lucas era Soldado PM de 2ª Classe, lotado no 9º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, e estava em serviço quando foi atingido na avenida Inajar de Souza, no bairro Jardim Peri. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.
Como ocorreu o atropelamento que matou o PM
De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e imagens de câmeras de segurança, duas viaturas da PM estavam estacionadas na via quando quatro motociclistas se aproximaram por volta das 3h06.
Mesmo após a ordem de parada, o grupo não obedeceu. O soldado Lucas tentou impedir a passagem de uma das motocicletas, mas o condutor conseguiu se desvencilhar e acelerou. Na sequência, o policial se desequilibrou, caiu no asfalto e foi atingido por duas motos em alta velocidade.
Uma das motocicletas passou sobre a perna do policial, enquanto a outra o atingiu pelas costas, aparentemente passando sobre a região do pescoço. Os motociclistas fugiram sem prestar socorro.
As imagens mostram ainda o desespero de outros policiais que presenciaram a cena. Minutos depois, novas viaturas chegaram ao local e iniciaram o socorro.
PM foi socorrido, mas não resistiu
Lucas foi levado ao Hospital Vila Nova Cachoeirinha, porém morreu em decorrência da gravidade dos ferimentos. A SSP confirmou que o atropelamento foi intencional e que os suspeitos seguem sendo procurados.
O caso foi registrado como homicídio no 72º Distrito Policial (Vila Penteado). Exames do Instituto Médico Legal (IML) e do Instituto de Criminalística foram solicitados para auxiliar nas investigações.
Nota oficial da Polícia Militar
Em nota oficial, a Polícia Militar do Estado de São Paulo lamentou profundamente a morte do soldado.
“Com profundo pesar, a família policial militar lamenta o falecimento do Soldado PM 2ª Classe Lucas Lopes Bernardo, do 9º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano. Ele perdeu a vida em um grave acidente durante o serviço. O Sd PM Bernardo tinha 27 anos e, por dois anos, prestou um serviço exemplar à Instituição. Ele deixa esposa grávida, dois enteados, além de amigos e familiares que sentem imensamente sua partida.”
A corporação destacou ainda o empenho, esforço e dedicação do policial à sociedade paulista.
Investigação segue em andamento
Segundo a SSP, as diligências continuam para identificar e prender os motociclistas envolvidos. Informações que possam ajudar na investigação podem ser repassadas de forma anônima às autoridades policiais.