Uma adega na rua da Praia, no centro de São Sebastião, foi lacrada e o proprietário foi preso durante uma ação conjunta de fiscalização.

A operação aconteceu na quarta-feira (1º) e contou com as polícias Civil, Militar e Municipal e o departamento de Fiscalização de Posturas.

