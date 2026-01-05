Uma adega na rua da Praia, no centro de São Sebastião, foi lacrada e o proprietário foi preso durante uma ação conjunta de fiscalização.
A operação aconteceu na quarta-feira (1º) e contou com as polícias Civil, Militar e Municipal e o departamento de Fiscalização de Posturas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
No estabelecimento, as autoridades apreenderam uma grande quantidade de bebidas e cigarros de origem duvidosa.
A ação ocorreu após diversas denúncias de perturbação do sossego, funcionamento em horário irregular e comercialização de produtos ilícitos.
Com apoio técnico em tempo real da Abrabe (Associação Brasileira de Bebidas), houve identificação das mercadorias e emissão de laudo confirmando as irregularidades em garrafas de vodca, tequila, uísque e licores.
Também foram recolhidos diversos maços de cigarros da marca Gudang Garan.
O responsável pelo estabelecimento foi preso em flagrante pelo crime de descaminho, caracterizado pela entrada de mercadorias no país sem o pagamento de tributos.
Além da prisão e da apreensão dos produtos, a prefeitura aplicou medidas administrativas e efetuou a lacração imediata do comércio devido às irregularidades constatadas.