EM SÃO SEBASTIÃO

Litoral Norte: adega é lacrada e dono é preso por irregularidades

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Apreensão de ilícitos em adega de São Sebastião
Uma adega na rua da Praia, no centro de São Sebastião, foi lacrada e o proprietário foi preso durante uma ação conjunta de fiscalização.

A operação aconteceu na quarta-feira (1º) e contou com as polícias Civil, Militar e Municipal e o departamento de Fiscalização de Posturas.

No estabelecimento, as autoridades apreenderam uma grande quantidade de bebidas e cigarros de origem duvidosa.

A ação ocorreu após diversas denúncias de perturbação do sossego, funcionamento em horário irregular e comercialização de produtos ilícitos.

Com apoio técnico em tempo real da Abrabe (Associação Brasileira de Bebidas), houve identificação das mercadorias e emissão de laudo confirmando as irregularidades em garrafas de vodca, tequila, uísque e licores.

Também foram recolhidos diversos maços de cigarros da marca Gudang Garan.

O responsável pelo estabelecimento foi preso em flagrante pelo crime de descaminho, caracterizado pela entrada de mercadorias no país sem o pagamento de tributos.

Além da prisão e da apreensão dos produtos, a prefeitura aplicou medidas administrativas e efetuou a lacração imediata do comércio devido às irregularidades constatadas.

