O homem que confessou ter matado Monique Helena Gabriel Teodoro, 36 anos, em hotel de Taubaté já tinha uma ocorrência anterior de feminicídio tentado contra a mesma vítima, no fim de 2025. Além disso, havia uma medida protetiva em favor dele, segundo o boletim de ocorrência.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O indiciado, segundo o registro, é Sthephan Johansson Marciano, de 40 anos. Em depoimento à Polícia Civil, após ser preso em flagrante no quarto de hotel, ele disse que mantinha relacionamento com Monique há cinco anos e que tinham uma filha de 5 anos.