A terça-feira será marcada por variação de nuvens e possibilidade de chuva em cidades da RMVale. De acordo com dados do Climatempo, o dia deve alternar momentos de sol com períodos de céu encoberto, além de pancadas de chuva isoladas em alguns municípios, principalmente entre a tarde e a noite.

Em São José dos Campos, a previsão indica sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde, com possibilidade de trovoadas. À noite, o céu segue com muitas nuvens, mas sem chuva. Os termômetros variam entre 17°C e 26°C, com 67% de chance de precipitação. Já em Taubaté e Guaratinguetá, o cenário é mais estável, com sol entre muitas nuvens ao longo do dia e céu nublado em alguns períodos, sem previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 18°C e 26°C em Taubaté e entre 17°C e 25°C em Guaratinguetá.