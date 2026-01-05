A terça-feira será marcada por variação de nuvens e possibilidade de chuva em cidades da RMVale. De acordo com dados do Climatempo, o dia deve alternar momentos de sol com períodos de céu encoberto, além de pancadas de chuva isoladas em alguns municípios, principalmente entre a tarde e a noite.
Em São José dos Campos, a previsão indica sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde, com possibilidade de trovoadas. À noite, o céu segue com muitas nuvens, mas sem chuva. Os termômetros variam entre 17°C e 26°C, com 67% de chance de precipitação. Já em Taubaté e Guaratinguetá, o cenário é mais estável, com sol entre muitas nuvens ao longo do dia e céu nublado em alguns períodos, sem previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 18°C e 26°C em Taubaté e entre 17°C e 25°C em Guaratinguetá.
No Litoral Norte, Caraguatatuba deve enfrentar um dia mais instável, com chuva pela manhã e no início da tarde, acompanhada de trovoadas. Ao longo do dia, as nuvens diminuem e o sol volta a aparecer. A mínima é de 19°C e a máxima chega a 24°C, com 90% de probabilidade de chuva. Em Campos do Jordão, a terça-feira terá sol com algumas nuvens, mas há previsão de chuva rápida durante o dia e à noite. As temperaturas permanecem amenas, variando entre 12°C e 21°C, com 85% de chance de chuva.