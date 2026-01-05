Uma tentativa de furto foi registrada na madrugada do último sábado (3), em um condomínio residencial localizado na avenida Malek Assad, no bairro Jardim Santa Maria, em Jacareí. Um homem utilizou uma escada de madeira para escalar o muro divisório do residencial e acessar a área interna. Ele fugiu sem subtrair nenhum pertence.

A invasão foi percebida por volta das 3h50, quando uma moradora relatou que sua filha visualizou o suspeito sobre o telhado de uma casa tentando abrir uma janela. Ao notar que havia sido descoberto, o homem fugiu do local sem subtrair nenhum objeto. O incidente causou danos à cerca elétrica do condomínio, possivelmente devido ao peso da escada utilizada na ação.