Amado pelos alunos e reconhecido pelo trabalho em sala de aula, o professor João Emmanuel Moura, de 32 anos, foi morto após cair em uma emboscada no domingo (4), em Sobradinho 2, no Distrito Federal.

A Polícia Civil investiga o crime como homicídio e apura se a vítima foi atraída por meio de um aplicativo de relacionamentos antes de ser brutalmente atacada.