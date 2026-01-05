Roberto Farias Tomaz foi localizado com vida na manhã desta segunda-feira (5), após passar cinco dias desaparecido no Pico Paraná, o ponto mais alto da região Sul do Brasil.

Ele estava perdido desde o dia 31 de dezembro, quando se separou do grupo durante a descida da montanha, iniciada às 6h30, e não foi mais visto pelos acompanhantes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp