Roberto Farias Tomaz foi localizado com vida na manhã desta segunda-feira (5), após passar cinco dias desaparecido no Pico Paraná, o ponto mais alto da região Sul do Brasil.
Ele estava perdido desde o dia 31 de dezembro, quando se separou do grupo durante a descida da montanha, iniciada às 6h30, e não foi mais visto pelos acompanhantes.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A confirmação do resgate foi feita pelos familiares por volta das 10h50, informando que o jovem está bem e sendo encaminhado a uma unidade hospitalar para avaliação.
Roberto e uma amiga iniciaram a subida por volta das 13h da véspera de Ano Novo. Ele teria passado mal diversas vezes durante o trajeto e acabou se afastando do grupo, que atingiu o cume às 4h do dia 1º de janeiro.
As buscas mobilizaram equipes de resgate e voluntários em uma área de 1.877 metros de altitude.
Em nota, a família agradeceu o apoio das equipes de salvamento e as orações da comunidade.
Detalhes sobre o estado de saúde específico e o local exato onde ele foi encontrado ainda não foram divulgados pelas autoridades.