O cantor MC Ryan foi abordado durante uma blitz policial na tarde de domingo (4), na praia de Paúba, em São Sebastião, no Litoral Norte. No momento da fiscalização, o artista conduzia uma Lamborghini e estava acompanhado de outros três amigos.

A abordagem integrou uma operação de rotina das forças de segurança, realizada em um ponto que registra grande circulação de veículos e turistas, especialmente aos fins de semana e durante a temporada de verão. O carro de luxo acabou chamando a atenção de moradores e frequentadores da praia que passavam pelo local.