Um corpo com sinais de violência foi encontrado na manhã deste domingo (4) dentro de um sofá abandonado em um terreno nas proximidades do Lago Aratimbó, em Umuarama, no noroeste do Paraná. O cadáver estava em avançado estado de decomposição, segundo a Polícia Militar.

A descoberta ocorreu após moradores da região acionarem a polícia ao perceberem um forte odor vindo do móvel, que havia sido descartado no local no dia 31 de dezembro de 2025. Inicialmente, a ocorrência foi registrada como descarte irregular de lixo em via pública.

Moradores pensaram se tratar de um animal morto