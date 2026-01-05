Um corpo com sinais de violência foi encontrado na manhã deste domingo (4) dentro de um sofá abandonado em um terreno nas proximidades do Lago Aratimbó, em Umuarama, no noroeste do Paraná. O cadáver estava em avançado estado de decomposição, segundo a Polícia Militar.
A descoberta ocorreu após moradores da região acionarem a polícia ao perceberem um forte odor vindo do móvel, que havia sido descartado no local no dia 31 de dezembro de 2025. Inicialmente, a ocorrência foi registrada como descarte irregular de lixo em via pública.
Moradores pensaram se tratar de um animal morto
De acordo com relatos, vizinhos chegaram a acreditar que o cheiro era provocado pela carcaça de um animal, já que o interior do sofá estava envolto em sacos plásticos e cobertas. Tentativas de contato com órgãos municipais para a retirada do móvel não tiveram sucesso, pois não havia atendimento em regime de plantão.
Diante da situação, a Polícia Militar foi acionada. Ao verificar o sofá, os policiais afastaram parte da cobertura e visualizaram uma mão humana, confirmando a presença do corpo.
Área foi isolada para perícia
Após a constatação, o local foi imediatamente isolado para preservação da cena, e as polícias Científica e Civil foram acionadas. A perícia preliminar apontou que o corpo é de um homem, com estatura estimada entre 1,85 e 1,87 metro.
Em razão do avançado estado de putrefação, não foi possível identificar outras características físicas no local. A vítima vestia duas bermudas, além de uma corrente prateada no pescoço.
Os peritos confirmaram a presença de indícios de violência no corpo, mas a causa da morte ainda será determinada após exames no IML (Instituto Médico Legal).
Vítima segue sem identificação
O cadáver foi encaminhado ao IML de Umuarama, onde permanece sem identificação oficial. O Instituto de Identificação trabalha para confirmar a identidade da vítima, e a Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime.
Informações que possam ajudar na identificação do homem ou na elucidação do caso podem ser repassadas anonimamente às autoridades.