A rodovia Rio-Santos pode ser interditada preventivamente nesta segunda-feira (5) em razão do elevado volume de chuva registrado ao longo dos seus 270 km.

O monitoramento contínuo realizado pela concessionária CCR RioSP indica que os acumulados podem ultrapassar a marca de 100mm nesta segunda-feira (5), o que eleva o risco de quedas de barreira e acidentes em trechos onde o solo já se encontra saturado.

