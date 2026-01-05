A rodovia Rio-Santos pode ser interditada preventivamente nesta segunda-feira (5) em razão do elevado volume de chuva registrado ao longo dos seus 270 km.
O monitoramento contínuo realizado pela concessionária CCR RioSP indica que os acumulados podem ultrapassar a marca de 100mm nesta segunda-feira (5), o que eleva o risco de quedas de barreira e acidentes em trechos onde o solo já se encontra saturado.
A concessionária informou que o fechamento de pontos estratégicos ocorrerá caso a intensidade das precipitações persista, visando garantir a integridade dos usuários.
Equipes operacionais mantêm vigilância especial durante todo o dia para identificar possíveis movimentações de terra ou acúmulo de água na pista que comprometam o tráfego.
Aos motoristas que precisam circular pela via, a recomendação é redobrar a atenção: manter faróis baixos acesos, aumentar a distância entre os veículos e evitar frenagens bruscas.
Em situações de visibilidade reduzida ou tempestades severas, a orientação é buscar abrigo em locais seguros, como postos de serviço, evitando o uso do acostamento.
Informações atualizadas estão disponíveis pelo WhatsApp (11) 2795-2238 ou no 0800 017 3536.