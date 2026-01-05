Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante na noite de sexta-feira (2), em Sorriso, no Mato Grosso, suspeito de matar o próprio filho, um menino de apenas 2 anos. Segundo a Polícia Militar, o crime teria sido motivado pela inconformidade do suspeito com o fim do relacionamento e pelo fato de a ex-companheira ter iniciado um novo namoro.

A ocorrência teve início após a PM ser acionada para atender uma suposta tentativa de suicídio na residência do suspeito. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a criança, identificada como Davi Lucca da Silva Lemos, deitada sobre a cama, ainda com sinais vitais fracos. Ao lado dele estava o pai, também ferido, com indícios de tentativa de autoextermínio.

Criança não resistiu após ser socorrida