Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante na noite de sexta-feira (2), em Sorriso, no Mato Grosso, suspeito de matar o próprio filho, um menino de apenas 2 anos. Segundo a Polícia Militar, o crime teria sido motivado pela inconformidade do suspeito com o fim do relacionamento e pelo fato de a ex-companheira ter iniciado um novo namoro.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A ocorrência teve início após a PM ser acionada para atender uma suposta tentativa de suicídio na residência do suspeito. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a criança, identificada como Davi Lucca da Silva Lemos, deitada sobre a cama, ainda com sinais vitais fracos. Ao lado dele estava o pai, também ferido, com indícios de tentativa de autoextermínio.
Criança não resistiu após ser socorrida
Pai e filho foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados a unidades de saúde da região. Davi Lucca foi levado ao Hospital Regional de Sorriso, mas não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada pouco depois.
O homem recebeu atendimento médico e, após alta hospitalar, foi conduzido à delegacia, onde permaneceu preso em flagrante.
Carta de despedida reforça suspeita de crime premeditado
Durante a perícia no imóvel, os policiais localizaram uma carta manuscrita de despedida. Com base no conteúdo do documento, a polícia trabalha com a hipótese de que o jovem tenha matado o filho e, em seguida, tentado tirar a própria vida em razão da separação e de conflitos emocionais relacionados ao término do relacionamento.
De acordo com a mãe da criança, ela havia se separado do suspeito há cerca de duas semanas. Na noite do crime, ela teria iniciado um novo relacionamento, o que teria provocado reações de ciúmes e mensagens agressivas enviadas pelo ex-companheiro.
Caso é investigado pela Polícia Civil
A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte de Davi Lucca e aguarda laudos periciais para esclarecer a dinâmica do crime. O caso é tratado como homicídio qualificado, e novas diligências devem ser realizadas nos próximos dias.
A identidade do suspeito não foi divulgada oficialmente pelas autoridades. A investigação segue em andamento.