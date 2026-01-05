05 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
DURANTE A MADRUGADA

Caminhão de Taubaté é recuperado pelo Baep 2h após furto em Mogi

Por Da redação | Mogi das Cruzes
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Caminhão furtado em Taubaté é recuperado em Mogi das Cruzes
Caminhão furtado em Taubaté é recuperado em Mogi das Cruzes

Um homem foi preso em Mogi das Cruzes às 1h50 desta segunda-feira (5), conduzindo um caminhão furtado em Taubaté por volta da meia-noite do mesmo dia.

A ação foi coordenada por policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) no bairro Jundiapeba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O veículo foi apreendido e o suspeito apresentado à Central de Polícia Judiciária de Mogi das Cruzes, onde o criminoso permaneceu preso à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários