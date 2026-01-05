Um homem foi preso em Mogi das Cruzes às 1h50 desta segunda-feira (5), conduzindo um caminhão furtado em Taubaté por volta da meia-noite do mesmo dia.

A ação foi coordenada por policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) no bairro Jundiapeba.

