Um homem foi preso em Mogi das Cruzes às 1h50 desta segunda-feira (5), conduzindo um caminhão furtado em Taubaté por volta da meia-noite do mesmo dia.
A ação foi coordenada por policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) no bairro Jundiapeba.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O veículo foi apreendido e o suspeito apresentado à Central de Polícia Judiciária de Mogi das Cruzes, onde o criminoso permaneceu preso à disposição da Justiça.