Dois homens foram presos pelo crime de tráfico de drogas no bairro Vila Machado, zona norte de São José dos Campos.

A ação ocorreu por volta das 23h40, no domingo (4), durante patrulhamento de policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

