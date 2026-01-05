Dois homens foram presos pelo crime de tráfico de drogas no bairro Vila Machado, zona norte de São José dos Campos.
A ação ocorreu por volta das 23h40, no domingo (4), durante patrulhamento de policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).
Com o suspeito foram apreendidos:
- 143 eppendorfs de cocaína;
- 57 pedras de crack;
- 42 porções de maconha;
- um caderno com ?anotações do tráfico de drogas;
- um celular;
- R$ 434,50 em espécie.
A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos, onde os criminosos permaneceram presos à disposição da Justiça.