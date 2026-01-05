05 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FLAGRANTE

Baep prende dois e apreende drogas na Vila Machado, em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Apreensão de drogas no bairro Vila Machado, em São José dos Campos
Apreensão de drogas no bairro Vila Machado, em São José dos Campos

Dois homens foram presos pelo crime de tráfico de drogas no bairro Vila Machado, zona norte de  São José dos Campos. 

A ação ocorreu por volta das 23h40, no domingo (4), durante patrulhamento de policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com o suspeito foram apreendidos:

  • 143 eppendorfs de cocaína;
  • 57 pedras de crack;
  • 42 porções de maconha;
  • um caderno com ?anotações do tráfico de drogas;
  • um celular;
  • R$ 434,50 em espécie.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos, onde os criminosos permaneceram presos à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários