Ciúmes de uma mulher de relacionamento anterior teria motivado o policial militar a atirar contra um homem em São José dos Campos, na manhã de domingo (4). Ele acabou preso em flagrante e o caso foi registrado como tentativa de homicídio.
De acordo com o registro, a confusão começou durante a madrugada no estabelecimento “Estrela American Bar”, na avenida Deputado Benedito Matarazzo, na região da Vila Tatetuba. O policial consumia bebida alcoólica no local e, mesmo de folga, portava um revólver calibre .38 particular. Ainda no bar, ele teria se envolvido em uma tentativa de intimidação contra outro cliente.
O policial militar estava de folga e foi detido logo após os disparos, segundo o boletim registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária). A vítima de 32 anos, que trabalha como garçom e tentou defender a mulher, de 38 anos, foi levada ao Hospital da Vila Industrial.
O documento relata que, ainda dentro do bar, o policial teria segurado por trás uma funcionária do local, com quem havia mantido um relacionamento que terminou em outubro.
Incomodada com a situação, a mulher deixou o estabelecimento e foi para a casa onde mora, ao lado do bar, acompanhada por um funcionário do comércio. No imóvel, segundo a polícia, havia ainda um terceiro homem, apontado como pessoa com quem ela estaria se relacionando.
Pouco depois, o funcionário que acompanhou a mulher teria ouvido alguém chamando no portão. Ao abrir, foi surpreendido pela presença do indiciado, que tentou invadir a residência e teria ameaçado matar a funcionária e o homem que estava com ela. Ainda segundo o boletim, o funcionário tentou impedir a entrada do suspeito, houve luta corporal e o policial teria desferido um soco na vítima antes de persegui-la pela rua.
Perseguição e tiros
Durante a fuga, o funcionário correu pela via pública para evitar confronto, mas o indiciado sacou o revólver e efetuou ao menos dois disparos, atingindo a vítima na perna direita. Ele foi socorrido por populares e encaminhado ao Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial. A Polícia Militar foi acionada e encontrou o suspeito armado. Na verificação, a arma, com capacidade para seis munições, estava com quatro cartuchos no tambor.
O revólver e as munições foram apreendidos e encaminhados para a perícia técnica. Vídeos de câmeras de segurança que, segundo o boletim, registraram a dinâmica do caso, foram juntados ao procedimento. Não houve perícia de local, porque a área não foi preservada, informou a Polícia Civil.
Embriaguez
Na delegacia, o indiciado foi submetido a exames, com constatação de embriaguez e lesão leve. Ele foi assistido por advogado e optou por permanecer em silêncio durante o interrogatório. Por se tratar de policial militar, ficou sob custódia da própria corporação, que foi comunicada formalmente para providenciar o acautelamento.
A ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e por recurso que dificultou a defesa da vítima. A autoridade policial também representou pela prisão preventiva, alegando necessidade de garantia da ordem pública e da instrução criminal.