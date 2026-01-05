Ciúmes de uma mulher de relacionamento anterior teria motivado o policial militar a atirar contra um homem em São José dos Campos, na manhã de domingo (4). Ele acabou preso em flagrante e o caso foi registrado como tentativa de homicídio.

De acordo com o registro, a confusão começou durante a madrugada no estabelecimento “Estrela American Bar”, na avenida Deputado Benedito Matarazzo, na região da Vila Tatetuba. O policial consumia bebida alcoólica no local e, mesmo de folga, portava um revólver calibre .38 particular. Ainda no bar, ele teria se envolvido em uma tentativa de intimidação contra outro cliente.