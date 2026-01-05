Um homem foi preso por tráfico de drogas em Lorena. A ação aconteceu na sexta-feira (2), durante patrulhamento de policiais militares da Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pelo bairro Cecap.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em abordagem, a equipe apreendeu com o suspeito: