OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OPERAÇÃO IMPACTO

Força Tática prende homem com cocaína e crack no Cecap em Lorena

Por Da redaçã | Lorena
| Tempo de leitura: < 1 min
Divulgação
Apreensões em Lorena
Apreensões em Lorena

Um homem foi preso por tráfico de drogas em Lorena. A ação aconteceu na sexta-feira (2), durante patrulhamento de policiais militares da Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pelo bairro Cecap.

Em abordagem, a equipe apreendeu com o suspeito:

140 pinos eppendorffs de cocaína;

  • 26 pedras de crack;

  • R$ 304,50.

    • Diante dos fatos, ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de Guaratinguetá, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.

