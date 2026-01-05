Um motoqueiro passou atirando em rua de Taubaté e deixou um jovem inconsciente na tarde de domingo (4), no bairro Três Marias. Segundo o boletim de ocorrência registrado no Plantão da Delegacia Seccional de Taubaté, a vítima, de 23 anos, estava em frente à própria residência, limpando o veículo, quando um homem em uma motocicleta passou pela via e efetuou disparos, fugindo sem ser identificado e sem que a placa fosse anotada.

De acordo com o registro policial, a ocorrência foi atendida por equipes da Polícia Militar após acionamento via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para “indivíduo baleado” em via pública. O local indicado é a rua Benedito Marquês, no Três Marias, em Taubaté.