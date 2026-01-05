Um motoqueiro passou atirando em rua de Taubaté e deixou um jovem inconsciente na tarde de domingo (4), no bairro Três Marias. Segundo o boletim de ocorrência registrado no Plantão da Delegacia Seccional de Taubaté, a vítima, de 23 anos, estava em frente à própria residência, limpando o veículo, quando um homem em uma motocicleta passou pela via e efetuou disparos, fugindo sem ser identificado e sem que a placa fosse anotada.
De acordo com o registro policial, a ocorrência foi atendida por equipes da Polícia Militar após acionamento via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para “indivíduo baleado” em via pública. O local indicado é a rua Benedito Marquês, no Três Marias, em Taubaté.
Conforme o relato, o motoqueiro passou atirando na rua no momento em que a vítima limpava o carro. O autor não foi reconhecido por testemunhas no local, e não houve identificação da motocicleta.
Ainda segundo o boletim, o jovem foi encontrado deitado na rua e inconsciente, e acabou socorrido por populares. Ele foi levado inicialmente para a UPA San Marino e, na sequência, transferido para o Hospital Regional de Taubaté, onde permanecia internado e inconsciente no momento do registro, acompanhado da mãe. Não há informações atualizadas a respeito do estado de saúde dele.
A Polícia Civil informou no boletim que foi solicitada perícia no local e emitida requisição para exame de corpo de delito da vítima. O caso também foi comunicado à Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais), e um investigador compareceu ao local do crime.
O caso foi registrado como tentativa de homicídio, com autoria desconhecida. A Polícia Civil deve apurar imagens de câmeras na região, eventuais testemunhas e a rota de fuga para tentar identificar quem foi o responsável.