Um homem foi preso por tráfico de drogas no bairro Piteu, em Cachoeira Paulista.
A ação aconteceu na sexta-feira (2) durante patrulhamento de policiais militares da Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Em abordagem, a equipe apreendeu com o suspeito:
-
311 pinos eppendorfs de cocaína;
-
169 pedras de crack;
-
A quantia de R$200,60;
Anotações do tráfico.
Diante dos fatos, o homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de Guaratinguetá, onde permaneceu à disposição da Justiça.