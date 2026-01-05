05 de janeiro de 2026
FLAGRANTE

Força Tática prende homem com 480 porções de drogas na região

Por Da redação | Cachoeira Paulista
| Tempo de leitura: < 1 min
Divulgação
Apreensões em Cachoeira Paulista
Apreensões em Cachoeira Paulista

Um homem foi preso por tráfico de drogas no bairro Piteu, em Cachoeira Paulista.

A ação aconteceu na sexta-feira (2) durante patrulhamento de policiais militares da Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

Em abordagem, a equipe apreendeu com o suspeito:

  • 311 pinos eppendorfs de cocaína;

  • 169 pedras de crack;

A quantia de R$200,60;

  • Anotações do tráfico.

    • Diante dos fatos, o homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de Guaratinguetá, onde permaneceu à disposição da Justiça.

