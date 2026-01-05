Um homem foi preso por tráfico de drogas no bairro Piteu, em Cachoeira Paulista.

A ação aconteceu na sexta-feira (2) durante patrulhamento de policiais militares da Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

