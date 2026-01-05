A Polícia Militar prendeu um homem em flagrante por furto e porte de drogas na tarde deste domingo (4), na região central de São José dos Campos.

O suspeito foi localizado na rua Luiz Jacinto após o monitoramento do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) identificar que ele possuía as mesmas características e vestimentas do autor de um crime ocorrido durante a manhã, em uma loja de venda e manutenção de celulares.

