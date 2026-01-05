05 de janeiro de 2026
CÂMERAS DO CSI

Furto a loja de celulares acaba em prisão no centro de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Apreensões em São José dos Campos
Apreensões em São José dos Campos

A Polícia Militar prendeu um homem em flagrante por furto e porte de drogas na tarde deste domingo (4), na região central de São José dos Campos.

O suspeito foi localizado na rua Luiz Jacinto após o monitoramento do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) identificar que ele possuía as mesmas características e vestimentas do autor de um crime ocorrido durante a manhã, em uma loja de venda e manutenção de celulares.

Durante a abordagem realizada por policiais do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), foram encontrados com o homem um aparelho celular, cabos, fones de ouvido e acessórios de máquina de cartão.

Além dos objetos eletrônicos, os agentes apreenderam dois invólucros com a droga sintética conhecida como "K9".

Na Central de Polícia Judiciária, o proprietário do estabelecimento reconheceu sem dúvidas todos os itens recuperados.

A identidade do criminoso também foi confirmada por meio de imagens das câmeras de segurança da loja, que registraram a ação no início do dia.

O homem permanece preso e à disposição da Justiça.

