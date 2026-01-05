Um policial militar de folga foi preso em flagrante por tentativa de homicídio qualificado após atirar contra um homem na madrugada de domingo (4), na avenida Deputado Benedito Matarazzo, na Vila Tatetuba, em São José dos Campos. A vítima, Guilherme Ferreira Lanza, de 32 anos, foi atingida na perna direita e permaneceu internada no Hospital da Vila Industrial, segundo registro da Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, o indiciado, Matheus Henrique Siqueira Fernandes, também policial militar, estava no estabelecimento “Estrela American Bar” consumindo bebidas alcoólicas quando teria se envolvido em uma confusão com outro cliente. Ainda conforme a apuração preliminar, ele portava uma arma particular, um revólver calibre 38, mesmo fora de serviço.

Confusão.