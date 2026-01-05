Um policial militar de folga foi preso em flagrante por tentativa de homicídio qualificado após atirar contra um homem na madrugada de domingo (4), na avenida Deputado Benedito Matarazzo, na Vila Tatetuba, em São José dos Campos. A vítima, Guilherme Ferreira Lanza, de 32 anos, foi atingida na perna direita e permaneceu internada no Hospital da Vila Industrial, segundo registro da Polícia Civil.
De acordo com o boletim de ocorrência, o indiciado, Matheus Henrique Siqueira Fernandes, também policial militar, estava no estabelecimento “Estrela American Bar” consumindo bebidas alcoólicas quando teria se envolvido em uma confusão com outro cliente. Ainda conforme a apuração preliminar, ele portava uma arma particular, um revólver calibre 38, mesmo fora de serviço.
Confusão.
O documento relata que, ainda dentro do bar, Matheus teria segurado por trás uma funcionária do local, com quem havia mantido um relacionamento que terminou em outubro. Incomodada com a situação, ela deixou o estabelecimento e foi para a casa onde mora, ao lado do bar, acompanhada por Guilherme, também funcionário do comércio. No imóvel, segundo a polícia, havia ainda um terceiro homem, apontado como pessoa com quem ela estaria se relacionando.
Pouco depois, Guilherme teria ouvido alguém chamando no portão. Ao abrir, foi surpreendido pela presença do indiciado, que tentou invadir a residência e teria ameaçado matar a funcionária e o homem que estava com ela. Ainda segundo o boletim, Guilherme tentou impedir a entrada do suspeito, houve luta corporal, e o policial teria desferido um soco na vítima antes de persegui-la pela rua.
Tiro.
Durante a fuga, Guilherme correu pela via pública para evitar confronto, mas o indiciado sacou o revólver e efetuou ao menos dois disparos, atingindo a vítima na perna direita. Guilherme foi socorrido por populares e encaminhado ao Hospital da Vila Industrial. A Polícia Militar foi acionada e encontrou o suspeito armado; na verificação, a arma, com capacidade para seis munições, estava com quatro cartuchos no tambor.
O revólver e as munições foram apreendidos e encaminhados para perícia. Vídeos de câmeras de segurança que, segundo o boletim, registraram a dinâmica do caso, foram juntados ao procedimento. Não houve perícia de local, porque a área não foi preservada, informou a Polícia Civil.
Delegacia.
Na delegacia, o indiciado foi submetido a exames, com constatação de embriaguez e lesão leve. Ele foi assistido por advogado e optou por permanecer em silêncio durante o interrogatório. Por se tratar de policial militar, ficou sob custódia da própria corporação, que foi comunicada formalmente para providenciar o acautelamento.
A ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e por recurso que dificultou a defesa da vítima. A autoridade policial também representou pela prisão preventiva, alegando necessidade de garantia da ordem pública e da instrução criminal.