Uma mulher de 36 anos morreu após ser esfaqueada dentro de um hotel localizado na região central de Taubaté, na tarde de domingo (4). O companheiro dela, de 40 anos, foi detido e é apontado como principal suspeito do crime.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Monique Helena Gabriel Teodoro. Ela era casada há cerca de cinco anos com Sthephan Johansson Marciano, com quem tinha uma filha.