Uma mulher de 36 anos morreu após ser esfaqueada dentro de um hotel localizado na região central de Taubaté, na tarde de domingo (4). O companheiro dela, de 40 anos, foi detido e é apontado como principal suspeito do crime.
De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Monique Helena Gabriel Teodoro. Ela era casada há cerca de cinco anos com Sthephan Johansson Marciano, com quem tinha uma filha.
Segundo o registro policial, a Polícia Militar foi acionada por volta das 17h após uma funcionária do hotel relatar ter ouvido pedidos de socorro vindos de um dos quartos. O estabelecimento fica na avenida Brigadeiro Faria Lima, no Centro da cidade.
Ao chegarem ao local, os policiais foram até o quarto indicado e foram atendidos pelo homem, que teria admitido o ataque contra a esposa. No interior do cômodo, a equipe encontrou a mulher caída no chão, com ferimentos provocados por faca.
O Corpo de Bombeiros foi chamado e prestou os primeiros socorros, encaminhando a vítima ainda com vida ao Hospital Regional de Taubaté. No entanto, a morte foi confirmada pouco depois pela equipe médica. Exames preliminares apontaram que a mulher sofreu aproximadamente 20 golpes.
O suspeito foi conduzido à delegacia, onde voltou a confessar o crime. Em depoimento, ele alegou que o ataque teria sido motivado por uma suposta traição. Ele permaneceu preso.
Durante a apuração, a polícia constatou que o homem já havia tentado matar a vítima em outubro de 2025 e que havia uma medida protetiva em vigor contra ele.
O caso foi registrado como feminicídio. Uma faca localizada no quarto do hotel foi apreendida e será analisada no curso das investigações.
Em nota, o hotel lamentou o ocorrido e informou que acionou imediatamente a Polícia Militar após tomar conhecimento da situação.