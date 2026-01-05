05 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
VIOLÊNCIA

URGENTE: Mulher é morta com 20 facadas em hotel de Taubaté

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 2 min
Da redação
Reprodução
Mulher é morta em Taubaté
Mulher é morta em Taubaté

Uma mulher de 36 anos morreu após ser esfaqueada dentro de um hotel localizado na região central de Taubaté, na tarde de domingo (4). O companheiro dela, de 40 anos, foi detido e é apontado como principal suspeito do crime.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Monique Helena Gabriel Teodoro. Ela era casada há cerca de cinco anos com Sthephan Johansson Marciano, com quem tinha uma filha.

Segundo o registro policial, a Polícia Militar foi acionada por volta das 17h após uma funcionária do hotel relatar ter ouvido pedidos de socorro vindos de um dos quartos. O estabelecimento fica na avenida Brigadeiro Faria Lima, no Centro da cidade.

Ao chegarem ao local, os policiais foram até o quarto indicado e foram atendidos pelo homem, que teria admitido o ataque contra a esposa. No interior do cômodo, a equipe encontrou a mulher caída no chão, com ferimentos provocados por faca.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e prestou os primeiros socorros, encaminhando a vítima ainda com vida ao Hospital Regional de Taubaté. No entanto, a morte foi confirmada pouco depois pela equipe médica. Exames preliminares apontaram que a mulher sofreu aproximadamente 20 golpes.

O suspeito foi conduzido à delegacia, onde voltou a confessar o crime. Em depoimento, ele alegou que o ataque teria sido motivado por uma suposta traição. Ele permaneceu preso.

Durante a apuração, a polícia constatou que o homem já havia tentado matar a vítima em outubro de 2025 e que havia uma medida protetiva em vigor contra ele.

O caso foi registrado como feminicídio. Uma faca localizada no quarto do hotel foi apreendida e será analisada no curso das investigações.

Em nota, o hotel lamentou o ocorrido e informou que acionou imediatamente a Polícia Militar após tomar conhecimento da situação.

