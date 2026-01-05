A Prefeitura de Campos do Jordão busca identificar os responsáveis pela soltura de fogos de artifício com estampido na noite do réveillon em diversos pontos da cidade.

Órgãos de fiscalização trabalham na investigação para cumprir o disposto na Lei Municipal nº 3.837/2017 e também na Lei Estadual nº 17.389/2021, que proíbem o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de artefatos pirotécnicos ruidosos em todo o território municipal, visando à proteção do bem-estar coletivo.

