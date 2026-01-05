05 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

1º FIM DE SEMANA

Fim de semana tem 14 salvamentos e uma morte no Litoral Norte

Por Da redação | Litoral Norte
| Tempo de leitura: 1 min
O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) divulgou o balanço de ocorrências atendidas no Litoral Norte paulista durante o primeiro final de semana de 2026.

As equipes de salvamento realizaram o resgate de 14 banhistas entre o sábado (3) e o domingo (4), período marcado por alta movimentação de turistas na região.

As ocorrências foram registradas no sábado sem casos em Caraguatatuba e Ilhabela, enquanto em Ubatuba foram seis casos com oito vítimas salvas e um óbito confirmado.

Em São Sebastião foram quatro afogamentos com seis pessoas resgatadas.

As condições do oceano devem ser verificadas pelos banhistas antes de entrarem na água, conforme reforço do GBMar, especialmente em áreas com sinalização de perigo ou correntes de retorno, além disso, é fundamental acatar as orientações dos guarda-vidas para garantir a segurança.

