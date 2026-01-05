O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) divulgou o balanço de ocorrências atendidas no Litoral Norte paulista durante o primeiro final de semana de 2026.

As equipes de salvamento realizaram o resgate de 14 banhistas entre o sábado (3) e o domingo (4), período marcado por alta movimentação de turistas na região.

