O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 21h50 desse domingo (4) para ocorrência de incêndio em vegetação, no bairro das Pedrinhas, zona rural de Guaratinguetá.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo a corporação, o fogo passou para uma casa, que se encontrava abandonada. O incêndio atingiu lixo e entulho que estava acumulado no interior do imóvel. Não houve feridos.
O fogo foi extinto com a utilização de 10 mil litros de água e o local foi deixado em segurança.