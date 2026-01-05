05 de janeiro de 2026
PERIGO

Fogo em vegetação atinge casa em bairro rural de Guaratinguetá

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 21h50 desse domingo (4) para ocorrência de incêndio em vegetação, no bairro das Pedrinhas, zona rural de Guaratinguetá.

Segundo a corporação, o fogo passou para uma casa, que se encontrava abandonada. O incêndio atingiu lixo e entulho que estava acumulado no interior do imóvel. Não houve feridos.

O fogo foi extinto com a utilização de 10 mil litros de água e o local foi deixado em segurança.

