O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimos) emitiu um alerta proibindo a utilização de bolhas infláveis em diversas praias do Litoral Norte paulista.

A brincadeira divertida acarreta riscos de segurança.

