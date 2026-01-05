05 de janeiro de 2026
SEGURANÇA

Bolhas infláveis estão proibidas no Litoral Norte; saiba a razão

Por Da redação | Litoral Norte
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Bolhas colocam as pessoas em risco
Bolhas colocam as pessoas em risco

O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimos) emitiu um alerta proibindo a utilização de bolhas infláveis em diversas praias do Litoral Norte paulista.

A brincadeira divertida acarreta riscos de segurança.

O equipamento pode ser facilmente arrastado por ventos e correntezas para o alto-mar, deixando-o à deriva, expondo os usuários a colisões com barcos.

A estrutura isola o banhista em ambiente aberto, o que dificulta o controle sobre a direção,bem como a comunicação, o que aumenta a chance de acidentes graves.

As bolhas são exploradas comercialmente sem regulamentação técnica ou garantias sanitárias.

Houve registros de crianças resgatadas à deriva em cidades como Ubatuba.

Em Caraguatatuba, a atividade é irregular e gera multa de R$ 3.614,40, além do confisco do material.

São Sebastião e Ubatuba também realizam apreensões por falta de licenciamento, enquanto Ilhabela exige autorizações específicas da Marinha e da prefeitura para qualquer operação similar no arquipélago.

