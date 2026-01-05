05 de janeiro de 2026
IMPOSTO

IPTU 2026: São José dos Campos divulga datas e desconto de 7,5%

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Pagamento à vista estará disponível em fevereiro
Pagamento à vista estará disponível em fevereiro

A Prefeitura Municipal de São José dos Campos publicou o cronograma de pagamentos do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) para o exercício de 2026 com descontos para cota única.

A divulgação ocorreu neste domingo (4), definindo que o vencimento da primeira parcela ou da cota com abatimento de 7,5% será entre os dias 9 e 13 de fevereiro.

O tributo pode ser parcelado em até dez vezes, com vencimentos mensais programados até novembro.  Caso a data de vencimento coincida com finais de semana ou feriados, o pagamento deve ser realizado no primeiro dia útil seguinte.

Além disso, o edital prevê a cobrança conjunta de outras taxas municipais no mesmo carnê, como a TCL (Taxa de Coleta de Lixo) e a CIP (Contribuição de Iluminação Pública).

Proprietários de imóveis devem se atentar aos prazos para evitar multas e juros por atraso.

Os valores arrecadados são destinados à manutenção de serviços públicos e investimentos em infraestrutura urbana no município.

Confira o cronograma

