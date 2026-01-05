A Prefeitura Municipal de São José dos Campos publicou o cronograma de pagamentos do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) para o exercício de 2026 com descontos para cota única.
A divulgação ocorreu neste domingo (4), definindo que o vencimento da primeira parcela ou da cota com abatimento de 7,5% será entre os dias 9 e 13 de fevereiro.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O tributo pode ser parcelado em até dez vezes, com vencimentos mensais programados até novembro. Caso a data de vencimento coincida com finais de semana ou feriados, o pagamento deve ser realizado no primeiro dia útil seguinte.
Além disso, o edital prevê a cobrança conjunta de outras taxas municipais no mesmo carnê, como a TCL (Taxa de Coleta de Lixo) e a CIP (Contribuição de Iluminação Pública).
Proprietários de imóveis devem se atentar aos prazos para evitar multas e juros por atraso.
Os valores arrecadados são destinados à manutenção de serviços públicos e investimentos em infraestrutura urbana no município.
Confira o cronograma