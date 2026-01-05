A Prefeitura Municipal de São José dos Campos publicou o cronograma de pagamentos do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) para o exercício de 2026 com descontos para cota única.

A divulgação ocorreu neste domingo (4), definindo que o vencimento da primeira parcela ou da cota com abatimento de 7,5% será entre os dias 9 e 13 de fevereiro.

