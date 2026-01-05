O Corpo de Bombeiros de Ubatuba resgatou turistas que ficaram ilhados em áreas alagadas no bairro do Sapê enquanto tentavam deixar a cidade.
A operação ocorreu no domingo (4), após o elevado volume de chuvas registrado durante a madrugada provocar o transbordamento de vias públicas e a entrada de água em residências.
Os turistas encerravam a temporada e estavam à caminho de suas cidades de origem, mas ficaram retidos pela inundação até a chegada do socorro especializado.
O grupo foi conduzido para uma área segura fora da zona de risco.
Não houve registro de feridos.