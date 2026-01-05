05 de janeiro de 2026
CHUVAS

Bombeiros resgatam turistas ilhados por alagamento em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Ubatuba tem pontos de alagamento após fortes chuvas
O Corpo de Bombeiros de Ubatuba resgatou turistas que ficaram ilhados em áreas alagadas no bairro do Sapê enquanto tentavam deixar a cidade.

A operação ocorreu no domingo (4), após o elevado volume de chuvas registrado durante a madrugada provocar o transbordamento de vias públicas e a entrada de água em residências.

Os turistas encerravam a temporada e estavam à caminho de suas cidades de origem, mas ficaram retidos pela inundação até a chegada do socorro especializado.

O grupo foi conduzido para uma área segura fora da zona de risco.

Não houve registro de feridos.

