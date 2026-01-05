05 de janeiro de 2026
LANCHA PARTICULAR

Embarcação perde âncora e fica à deriva durante ressaca marítima

Embarcação fica à deriva em São Sebastião

Uma lancha particular ficou à deriva na Praia de Barequeçaba, em São Sebastião, após sua âncora se desprender devido às condições do mar.

O incidente foi registrado neste domingo (4) por conta da ressaca marítima que atingiu o litoral norte.

Banhistas encontraram a embarcação próxima à faixa de areia durante as primeiras horas do dia.

Eles divulgaram imagens para identificar o responsável e auxiliaram na notificação dos órgãos competentes para evitar danos maiores à estrutura ou acidentes na orla.

A Marinha do Brasil recomenda que proprietários e navegantes consultem o SMM (Serviço Meteorológico Marinho) antes de saírem ao mar ou deixarem veículos fundeados.

O órgão disponibiliza avisos de mau tempo em canais oficiais e aplicativos para garantir a segurança da navegação e prevenir incidentes causados por variações climáticas bruscas.

