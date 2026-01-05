Uma lancha particular ficou à deriva na Praia de Barequeçaba, em São Sebastião, após sua âncora se desprender devido às condições do mar.
O incidente foi registrado neste domingo (4) por conta da ressaca marítima que atingiu o litoral norte.
Banhistas encontraram a embarcação próxima à faixa de areia durante as primeiras horas do dia.
Eles divulgaram imagens para identificar o responsável e auxiliaram na notificação dos órgãos competentes para evitar danos maiores à estrutura ou acidentes na orla.
A Marinha do Brasil recomenda que proprietários e navegantes consultem o SMM (Serviço Meteorológico Marinho) antes de saírem ao mar ou deixarem veículos fundeados.
O órgão disponibiliza avisos de mau tempo em canais oficiais e aplicativos para garantir a segurança da navegação e prevenir incidentes causados por variações climáticas bruscas.