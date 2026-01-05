05 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
EM CARAGUATATUBA

Ação apreende equipamentos de som na praia e multa responsáveis

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Apreensões na praia Martim de Sá
Apreensões na praia Martim de Sá

Em Caraguatatuba, ações de fiscalização promovidas pela administração municipal e demais órgãos competentes, buscam coibir o comércio irregular nas praias e o uso de equipamentos sonoros.

Na primeira ação do 2026, segunda-feira (2), oito caixas de som foram apreendidas. A iniciativa segue durante todo o verão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Apreensões e penalidades financeiras

As oito caixas de som foram retiradas de circulação na praia Martim de Sá.

De acordo com a LC (Lei Complementar) nº 127/2023, a utilização de qualquer amplificador de som na areia é proibida, sujeitando o infrator a sanções imediatas após a orientação inicial .

O valor da multa é de R$ 2.510 além da apreensão do equipamento.

Combate ao comércio irregular

Além da poluição sonora, os agentes atuam contra o comércio ambulante sem autorização.

A medida visa evitar a concorrência desleal e garantir o cumprimento das normas da Vigilância Sanitária. Mercadorias comercializadas ilegalmente são recolhidas pelas equipes de Urbanismo.

A administração municipal orienta que denúncias de irregularidades sejam registradas via Central 156, pelo aplicativo oficial ou pelo site da prefeitura.

O objetivo das operações conjuntas é assegurar o ordenamento da costa para moradores e turistas durante a temporada.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários