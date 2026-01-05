Em Caraguatatuba, ações de fiscalização promovidas pela administração municipal e demais órgãos competentes, buscam coibir o comércio irregular nas praias e o uso de equipamentos sonoros.

Na primeira ação do 2026, segunda-feira (2), oito caixas de som foram apreendidas. A iniciativa segue durante todo o verão.

Apreensões e penalidades financeiras