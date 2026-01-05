Um princípio de incêndio na Revap (Refinaria Henrique Lage) assustou moradores em São José dos Campos na noite desse domingo (4). O incidente aconteceu por volta de 21h35.

Segundo a Petrobras, o incêndio atingiu um equipamento da unidade de Coque da Revap. O fogo foi prontamente debelado pela brigada interna da refinaria.