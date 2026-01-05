05 de janeiro de 2026
REFINARIA

Princípio de incêndio na Revap assusta moradores em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Revap (Refinaria Henrique Lage) em São José dos Campos
Um princípio de incêndio na Revap (Refinaria Henrique Lage) assustou moradores em São José dos Campos na noite desse domingo (4). O incidente aconteceu por volta de 21h35.

Segundo a Petrobras, o incêndio atingiu um equipamento da unidade de Coque da Revap. O fogo foi prontamente debelado pela brigada interna da refinaria.

Em cumprimento aos procedimentos de segurança, as sirenes foram acionadas, sem necessidade de evacuação da refinaria.

Moradores relataram que a sirene foi acionada algumas vezes. “O barulho foi tão alto que até meus gatos que estavam na varanda saíram correndo pra dentro de casa”, disse um morador. “Aqui no Jardim Ismênia também ouvi, fiquei assustado”, afirmou outro.

“Não houve impactos às pessoas e ao meio ambiente e a refinaria opera normalmente”, informou a Petrobras.

