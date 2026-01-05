Manutenção da rede de água em Guaratinguetá pode causar baixa pressão ou interrupção no fornecimento nos bairros Los Angeles, Itália, França e Pingo de Ouro.
A SAEG (Companhia de Serviços de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá) deve executar nesta segunda-feira (5) o reparo de um vazamento detectado na Estrada Tancredo Neves, nas proximidades do número 181, mobilizando equipes operacionais para conter a perda de água na tubulação principal.
Locais afetados pela manutenção
Devido à necessidade de isolamento da rede para o conserto, moradores de seis localidades podem enfrentar oscilações no serviço. Os bairros atingidos são:
- Eixo Central: Los Angeles e Mato Seco;
- Loteamentos: Itália, França e Espanha;
- Expansão: Pingo de Ouro.
Normalização
A companhia informou que a recuperação do sistema de distribuição deve ocorrer de forma gradativa ao longo do dia, à medida que a pressão na rede for restabelecida após o término das obras.
Para esclarecimento de dúvidas, solicitações de caminhão-pipa ou atualizações sobre o cronograma de trabalho, os usuários podem entrar em contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) da autarquia por meio do telefone 156.