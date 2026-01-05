05 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
INTERRUPÇÃO

Manutenção deixa Guaratinguetá sem água nesta segunda

Por Luyse Camargo | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Manuntenção interrompe o fornecimento de água em Guaratinguetá
Manuntenção interrompe o fornecimento de água em Guaratinguetá

Manutenção da rede de água em Guaratinguetá pode causar baixa pressão ou interrupção no fornecimento nos bairros Los Angeles, Itália, França e Pingo de Ouro.

A SAEG (Companhia de Serviços de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá) deve executar nesta segunda-feira (5) o reparo de um vazamento detectado na Estrada Tancredo Neves, nas proximidades do número 181, mobilizando equipes operacionais para conter a perda de água na tubulação principal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Locais afetados pela manutenção

Devido à necessidade de isolamento da rede para o conserto, moradores de seis localidades podem enfrentar oscilações no serviço. Os bairros atingidos são:

  • Eixo Central: Los Angeles e Mato Seco;
  • Loteamentos: Itália, França e Espanha;
  • Expansão: Pingo de Ouro.

Normalização

A companhia informou que a recuperação do sistema de distribuição deve ocorrer de forma gradativa ao longo do dia, à medida que a pressão na rede for restabelecida após o término das obras.

Para esclarecimento de dúvidas, solicitações de caminhão-pipa ou atualizações sobre o cronograma de trabalho, os usuários podem entrar em contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) da autarquia por meio do telefone 156.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários