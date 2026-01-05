Manutenção da rede de água em Guaratinguetá pode causar baixa pressão ou interrupção no fornecimento nos bairros Los Angeles, Itália, França e Pingo de Ouro.

A SAEG (Companhia de Serviços de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá) deve executar nesta segunda-feira (5) o reparo de um vazamento detectado na Estrada Tancredo Neves, nas proximidades do número 181, mobilizando equipes operacionais para conter a perda de água na tubulação principal.

