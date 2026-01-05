Duas residências de madeira foram atingidas por um incêndio na comunidade Green Park, na região central de Ilhabela. O local foi alvo de programa de Regularização Fundiária e Interesse Social.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 20h37 de domingo (4), para ocorrência de incêndio em residência na Travessa Chico Gravi, em Ilhabela.