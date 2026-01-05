05 de janeiro de 2026
PERIGO

Incêndio em Ilhabela atinge duas casas na comunidade Green Park

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Fogo atingiu residências na comunidade Green Park
Fogo atingiu residências na comunidade Green Park

Duas residências de madeira foram atingidas por um incêndio na comunidade Green Park, na região central de Ilhabela. O local foi alvo de programa de Regularização Fundiária e Interesse Social.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 20h37 de domingo (4), para ocorrência de incêndio em residência na Travessa Chico Gravi, em Ilhabela.

No local, o fogo em uma residência de madeira se propagou para uma segunda casa de madeira, totalizando uma área atingida de 120 metros quadrados. Não houve vítimas.

Foram utilizados cerca de 16 mil litros de água para extinção do fogo, sendo o local deixado em segurança.

