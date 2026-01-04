O Sítio do Picapau Amarelo abre suas portas em janeiro com uma programação voltada às férias escolares.
Com o título “Férias no Sítio é Legal!”, o espaço oferece atrações que misturam lazer e educação, incluindo teatro, exposições e encontros com os personagens de Monteiro Lobato.
Em janeiro do ano passado, o local registrou a marca de 12 mil visitantes. Para este ano, a expectativa segue alta, impulsionada pela gratuidade das atividades.
Aventura na Gramática
“Visconde Esconde” é a atração de estreia no dia 6 de janeiro.
A peça leva Emília, Narizinho e Pedrinho para o "País da Gramática", onde o aprendizado da língua portuguesa ganha vida com humor e música.
As apresentações ocorrem de terça a sexta-feira e aos domingos (às 15h e 16h) e aos sábados (às 11h e 16h). O público deve retirar as senhas no local com 30 minutos de antecedência.
Cronograma de Atividades
De terça a sexta-feira a área verde abre às 9h e o casarão histórico pode ser visitado até as 16h30.
Pela manhã, os destaques são as visitas guiadas (10h e 11h). Já no período da tarde, os visitantes contam com fotos com a Turma do Sítio (12h às 14h45) e oficinas pedagógicas (13h às 16h30).
Entre os dias 20 e 30, haverá recreação especial com a Secretaria de Esportes.
Sábados e domingos, visitantes contam com as exposições permanentes e feira de artesanato.
No sábado, a brinquedoteca funciona em dois períodos (manhã e tarde), e as fotos com os personagens ocorrem das 9h30 às 10h45 e das 13h30 às 15h45.
Aos domingos, o Sítio inicia as atividades um pouco mais tarde, às 11h.
Exposições
Durante todo o mês, os visitantes podem conferir as mostras de longa duração “Revivendo Lobato” e “Traços e Cores”, além da exposição temporária “Só Emília”.
O Sítio do Picapau Amarelo fica na avenida Monteiro Lobato, s/n, Chácara do Visconde.