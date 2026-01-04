O Sítio do Picapau Amarelo abre suas portas em janeiro com uma programação voltada às férias escolares.

Com o título “Férias no Sítio é Legal!”, o espaço oferece atrações que misturam lazer e educação, incluindo teatro, exposições e encontros com os personagens de Monteiro Lobato.

