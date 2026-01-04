O São José estreou na Copa São Paulo de Futebol Junior com empate sem gols com o Juventude (RS), na tarde deste domingo (4), no estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá.
Assim, após quatro anos sem disputar a Copinha, o time da região soma um ponto contra um adversário tradicional. No outro jogo do grupo 21, o Atlético Guaratinguetá perdeu por 2 a 0 para o Nacional (AM), que lidera a chave.
Na próxima rodada, a Águia do Vale tem confronto regional contra o anfitrião Atlético Guaratinguetá, a partir das 13h. Em seguida, às 15h15, o time jaconeiro encara o Nacional de Manaus.
Como foi o jogo
Em campo, o São José começou o jogo acuado, tomando grande pressão do Juventude nos primeiros minutos. Em finalização do zagueiro Kauê aos 4min, da pequena área, a bola foi por cima, raspando a trave.
Assim, o que se via era um Juventude dominante e um São José amedrontado, errando passes e sem conseguir sair do campo de defesa.
Porém, a Águia conseguiu se ajustar, ficou um pouco mais com a bola no pé e quebrou a velocidade dos jaconeiros. Ainda assim, os gaúchos eram melhores e, aos 28min, após bola alçada na área, veio a finalização na trave esquerda, com desvio para escanteio.
Sem criar chances na primeira etapa, o São José viu o Juventude comandar as ações, mas ao menos segurou o empate sem gols até o intervalo.
Na etapa final, a Águia começou até melhor, assustando nos primeiros minutos, mas logo o Juventude equilibrou de novo. Aos 9min, os gaúchos chegaram a marcar, mas em lance que a arbitragem marcou impedimento.
Aos 16min, o São José perdeu a sua grande chance no jogo. Após arrancada pela direita, em contra-ataque, a bola veio para Marcão. E o atacante, na altura da marca do pênalti, recebeu, dominou, girou, mas mandou por cima, raspando o travessão.
Em seguida, aos 20min, o Juventude também assustou. Após cruzamento da esquerda, veio a finalização que passou à direita do goleiro joseense, assustando.
Depois, aos 32min, a Águia se salvou de novo. Após escanteio da direita, a bola foi desviada de cabeça e passou do outro lado da meta.
Outra grande chance do Juventude veio aos 35min, quando o goleiro Eduardo, do São José, fez defesa milagrosa, cara a cara com o adversário. E, nos acréscimos, a Águia perdeu um gol incrível, em chute que passou à direita do gol, cara a cara com o goleiro, em finalização de Biel.
Grupo 21 - Guaratinguetá
4 de janeiro 13h Atlético Guaratinguetá 0x2 Nacional-AM
4 de janeiro 15h15 Juventude 0x0 São José-SP
7 de janeiro 13h Atlético Guaratinguetá x São José-SP
7 de janeiro 15h15 Nacional-AM x Juventude
10 de janeiro 13h São José-SP x Nacional-AM
10 de janeiro 15h15 Atlético Guaratinguetá x Juventude