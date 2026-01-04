O São José estreou na Copa São Paulo de Futebol Junior com empate sem gols com o Juventude (RS), na tarde deste domingo (4), no estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá.

Assim, após quatro anos sem disputar a Copinha, o time da região soma um ponto contra um adversário tradicional. No outro jogo do grupo 21, o Atlético Guaratinguetá perdeu por 2 a 0 para o Nacional (AM), que lidera a chave.