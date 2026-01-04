As fortes chuvas que atingiram Ubatuba desde as primeiras horas deste domingo, 4, causaram impactos em todo o município.

Segundo a Defesa Civil, o acumulado de apenas 72 horas igualou o volume previsto para todo o mês de janeiro, o que justifica a gravidade dos transtornos e o levantamento preliminar de vias interditadas por alagamentos em bairros como Centro, Tenório, Estufa II, Perequê-Açu, Praia Grande, Fortaleza, Ponta Grossa e Camburi.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp