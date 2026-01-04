As fortes chuvas que atingiram Ubatuba desde as primeiras horas deste domingo, 4, causaram impactos em todo o município.
Segundo a Defesa Civil, o acumulado de apenas 72 horas igualou o volume previsto para todo o mês de janeiro, o que justifica a gravidade dos transtornos e o levantamento preliminar de vias interditadas por alagamentos em bairros como Centro, Tenório, Estufa II, Perequê-Açu, Praia Grande, Fortaleza, Ponta Grossa e Camburi.
Houve registro de acumulado médio de 180 milímetros nas primeiras horas do dia, chegando a 200 milímetros na região Central e atingindo o pico de 225 milímetros no Sertão da Quina
A situação é mais crítica no extremo Norte, na região do Camburi, onde o trânsito foi interditado para ônibus e veículos pesados, impossibilitando o transporte público e aumentando o risco de deslizamentos.
As equipes da Defesa Civil estão em campo desde a madrugada avaliando os riscos e adotando medidas de interdição preventiva para preservar vidas, com atenção especial às áreas de difícil acesso.
A orientação oficial é para que os moradores evitem áreas inundadas e fiquem atentos a sinais de perigo, como rachaduras em imóveis ou inclinação de postes e árvores.
Para reforçar a segurança, a população deve utilizar os canais de alerta gratuitos enviando um SMS com o CEP para o número 40199 ou realizando o cadastro pelos canais oficiais do WhatsApp (61 2034-4611) e Telegram.
A administração municipal segue acompanhando a evolução climática em tempo real e emitirá novas atualizações conforme a necessidade.