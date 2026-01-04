Uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de cinco homens na madrugada deste domingo (4), na região de Juquehy, na Costa Sul de São Sebastião, após uma sequência de roubos.

A ação teve início quando a equipe do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foi acionada para atender uma tentativa de roubo na rua Benício João dos Santos e, durante o deslocamento, recebeu informações sobre um novo assalto em andamento na avenida Mãe Bernarda.

