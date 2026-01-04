Uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de cinco homens na madrugada deste domingo (4), na região de Juquehy, na Costa Sul de São Sebastião, após uma sequência de roubos.
A ação teve início quando a equipe do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foi acionada para atender uma tentativa de roubo na rua Benício João dos Santos e, durante o deslocamento, recebeu informações sobre um novo assalto em andamento na avenida Mãe Bernarda.
Ao chegarem ao local indicado, os policiais localizaram cinco indivíduos com as mesmas características relatadas pelas vítimas.
Durante a tentativa de abordagem, quatro suspeitos foram detidos em flagrante, enquanto o quinto fugiu a pé pelo estacionamento do Shopping Juquehy.
Na tentativa de escapar, o homem simulou sacar uma arma de fogo contra os agentes, o que provocou uma reação policial.
Ferido, o fugitivo ainda tentou se esconder em comércios e correu em direção à praia, mas acabou cercado e foi localizado caído na rua Benedito Vitorino dos Santos, portando um simulacro de pistola.
Com o grupo, a polícia recuperou diversos pertences das vítimas, como aparelhos celulares, carregadores, relógios e documentos.
Todos os envolvidos foram reconhecidos pelas vítimas e encaminhados à unidade policial da área, onde permaneceram presos e à disposição da Justiça.