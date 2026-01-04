O Atlético Guaratinguetá perdeu por 2 a 0 para o Nacional-AM na tarde deste domingo (4), no estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, pela abertura do grupo 21 da Copa São Paulo de Futebol Junior.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Assim, o time da região, sob comando do técnico Cesar Santiago, tem um início ruim, sem somar pontos. E precisará reagir nas duas próximas rodadas para avançar.