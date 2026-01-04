O Atlético Guaratinguetá perdeu por 2 a 0 para o Nacional-AM na tarde deste domingo (4), no estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, pela abertura do grupo 21 da Copa São Paulo de Futebol Junior.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Assim, o time da região, sob comando do técnico Cesar Santiago, tem um início ruim, sem somar pontos. E precisará reagir nas duas próximas rodadas para avançar.
Daqui a pouco, às 15h15, o São José entra em campo contra o Juventude (RS), no outro jogo da chave. Os dois primeiros colocados se classificam.
Na próxima rodada, a Coruja do Vale encara a Águia na quarta, a partir das 13h. No mesmo dia, às 15h15, o Nacional pega o Juventude (RS).
Como foi o jogo
No primeiro tempo, sob um sol escaldante, os times tiveram dificuldades para imprimir um ritmo forte. E as chances claras de gol estavam escassas.
A primeira grande chance da primeira etapa veio aos 41min, quando o Atlético Guaratinguetá quase marcou. No lance, o atacante Venâncio arrancou pela esquerda, entrou na área e bateu cruzado, mas o goleiro fez boa defesa.
Antes do intervalo, o Nacional também chegou, pela primeira vez. Em chute de dentro da área, o goleiro do Guará pegou, com segurança.
No segundo tempo, a Coruja do Vale começou mais ofensiva, tentando sufocar o Nacional no campo de defesa. Mas, aos 9min, o time amazonense levou muito perigo, em chute de fora de área, que o goleiro Adrian desviou para escanteio.
E, aos 15min, os visitantes conseguiram um pênalti, onde Hiago Medes foi para a cobrança e marcou 1 a 0 para o Nacional; Adrian ainda tocou na bola, mas não adiantou: 1 a 0.
O Guaratinguetá teve chance de empatar aos 31min, quando o goleiro fez grande defesa e, na sobra, Venâncio, desequilibrado, chutou sem goleiro, mas o zagueiro do Nacional salvou em cima da linha.
Porém, nos acréscimos, no rebote de uma defesa milagrosa do goleiro Adrian, Fernando dominou e mandou a bomba: 2 a 0 para o Nacional.
Grupo 21 - Guaratinguetá
4 de janeiro 13h Atlético Guaratinguetá 0x2 Nacional-AM
4 de janeiro 15h15 Juventude x São José-SP
7 de janeiro 13h Atlético Guaratinguetá x São José-SP
7 de janeiro 15h15 Nacional-AM x Juventude
10 de janeiro 13h São José-SP x Nacional-AM
10 de janeiro 15h15 Atlético Guaratinguetá x Juventude