A Prefeitura de Caraguatatuba realizou a apreensão de bebidas destiladas adulteradas e cigarros de origem desconhecida durante uma operação de fiscalização na área central da cidade.

A iniciativa faz parte das ações de ordenamento urbano e proteção à saúde pública durante a temporada de verão e aconteceu na última quarta-feira (1º).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp