FISCALIZAÇÃO

Caraguatatuba apreende bebidas adulteradas e cigarros irregulares

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
A Prefeitura de Caraguatatuba realizou a apreensão de bebidas destiladas adulteradas e cigarros de origem desconhecida durante uma operação de fiscalização na área central da cidade.

A iniciativa faz parte das ações de ordenamento urbano e proteção à saúde pública durante a temporada de verão e aconteceu na última quarta-feira (1º).

Por ser um ponto de grande fluxo de turistas e moradores, a abordagem ocorreu na Avenida da Praia, em frente à Praça da Cultura.

Durante a operação foram recolhidos:

  • 78 garrafas de bebidas destiladas adulteradas e sem procedência definida.
  • 360 unidades de cigarros sem procedência (distribuídas em três caixas com 120 unidades cada).

Integração e Procedimentos

Fruto de uma fiscalização de rotina típica do período de temporada e sem motivação por denúncias específicas, a operação contou com o suporte da Vigilância Sanitária, da GCM (Guarda Civil Municipal) e da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Conforme previsto pela prefeitura e pela legislação vigente, os produtos apreendidos serão descartados e destruídos logo após a conclusão dos trâmites processuais.

Continuidade das Ações

A administração municipal reiterou que a fiscalização permanecerá intensificada durante todo o verão.

O foco das equipes é coibir o comércio irregular e assegurar a organização dos espaços públicos, garantindo a segurança e a saúde da população em áreas de alta concentração de pessoas.

