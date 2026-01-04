Uma barbearia na região central de São José dos Campos foi furtada na madrugada deste domingo (4). Veja o vídeo aqui.
Por volta das 5h, câmeras de segurança capturaram o momento em que dois homens retiram objetos do local.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
No vídeo, é possível notar um dos suspeitos, vestido de camiseta branca e bermuda escura, vigiando a rua enquanto o segundo, usando camiseta preta e um bone, guarda itens numa mochila.
Ainda não há informações sobre o que foi levado e o desdobramento da ocorrência.