04 de janeiro de 2026
DURANTE A MADRUGADA

VEJA O VÍDEO: Câmeras flagram furto em barbearia em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Câmeras flagram furto a barbearia em São José dos Campos
Câmeras flagram furto a barbearia em São José dos Campos

Uma barbearia na região central de São José dos Campos foi furtada na madrugada deste domingo (4). Veja o vídeo aqui.

Por volta das 5h, câmeras de segurança capturaram o momento em que dois homens retiram objetos do local.

No vídeo, é possível notar um dos suspeitos, vestido de camiseta branca e bermuda escura, vigiando a rua enquanto o segundo, usando camiseta preta e um bone, guarda itens numa mochila.

Ainda não há informações sobre o que foi levado e o desdobramento da ocorrência.

